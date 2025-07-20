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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, KKTC, Kıbrıs, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla bugün Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
 

ERDOĞAN, ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

“Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde önemli mesajlar veren Erdoğan daha sonra KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü. Görüşmeden ilk kareler geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü - 1. Resim
 
 
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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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