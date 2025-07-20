Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

ERDOĞAN, ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

“Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde önemli mesajlar veren Erdoğan daha sonra KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü. Görüşmeden ilk kareler geldi.

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