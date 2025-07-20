Erdoğan'dan "KKTC'nin yanındayız" mesajı: "Kıbrıs Türk'üne adaletsizlik artık bitmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu. Kıbrıs'a yeni yatırımların süreceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Ada’nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık. Kıbrıs'ın asırlık su hasretine son verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

KIBRIS'A YENİ YATIRIM MÜJDELERİ

"Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kardeşlerimin barış ve özgürlük bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. TEKNOFEST'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız.

KIBRIS TÜRKÜ İLE BARIŞ DESTANI YAZDIK

Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıl dönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak Lefkoşa nefes alacaktır.

Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Biz yaparız.

ADA'NIN DÖRT BİR YANININ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK

KKTC’ye yönelik yatırımlar sürecek. Ada’nın dört bir yanını yaptığımız yollarla birbirine bağladık. Kıbrıs'ın asırlık su hasretine son verdik. Denizin altından suyu getiririz dedik ve getirdik.

HER ZAMAN AÇACAK YENİ KAPILAR BULDUK

Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk."

Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda Kıbrıs Türkü’nün ihtiyacını karşılayacak projelere öncelik veriyoruz.

KKTC’yi Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı yaptık.

Attığımız her adım diktiğimiz her bina, bir yol, bir tesis değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın, geleceğimizin sembolüdür.

ON YILARDIR KIBRIS'A GÖRÜLEN ADALETSİZLİK SON BULMALI

"Ay yıldız, aynı yoldayız" diyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zaman da burada olacağız."

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