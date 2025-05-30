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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko&#039;yu kabul etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımı Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Bakan Bak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik ekip de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti - 1. Resim

YELLOW, ERDOĞAN'A PELUŞ YELLOW HEDİYE ETTİ

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti - 2. Resim

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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