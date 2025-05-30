Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımı Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Bakan Bak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik ekip de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi.
YELLOW, ERDOĞAN'A PELUŞ YELLOW HEDİYE ETTİ
Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru