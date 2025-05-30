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Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? 16.465 imza toplandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? 16.465 imza toplandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için imza kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 16.464 oyundan bir fazla yani 16.465 imza toplanırsa başkanlığa aday olacağını açıkladı. Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu merak ediliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmasının ardından olağanüstü bir kongre sürecine giriyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın, mevcut başkan Ali Koç’un 9 Haziran 2024’teki seçimde aldığı 16.464 oydan bir fazla yani 16.465 imza toplanması halinde yeniden aday olacağını açıklaması, camiada büyük bir hareketliliğe neden oldu. Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu ve 16.465 imza toplandı mı merak ediliyor.

FENERBAHÇE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul için başlatılan imza kampanyası gündeme geliyor. Resmi olarak açıklanmadı ancak sosyal medyada resmi olmayan taraftar hesaplarının yaptığı paylaşımlara göre imza sayısının 10 bine yaklaştığı öne sürülüyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından imza sayısının artışında hareketlilik olduğu ifade ediliyor.

İmza toplama süreci, Temmuz başında tamamlanırsa kongre tarihi öne çekilebilir.

Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? 16.465 imza toplandı mı? - 1. Resim

16.464 İMZA TOPLANDI MI?

Aziz Yıldırım’ın başkanlık adaylığı için koyduğu 16.465 imza şartı Fenerbahçe camiasında büyük bir merak konusu.

Yıldırım, Ali Koç’un 2024 seçiminde aldığı 16.464 oydan bir fazla imza toplanmasını “demokratik meşruiyet” için şart koştu. Kaç imza toplandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplam imza sayısının 10 bine yaklaştığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe imza sayısı kaç oldu? 16.465 imza toplandı mı? - 2. Resim

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ NE ZAMAN?

Ali Koç, Eylül 2025’te kongre planladığını açıklasa da 16.465 imzanın toplanmasıyla Temmuz 2025’te erken seçim yapılabilir. Kesin tarih, imza sürecine bağlı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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