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Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık için adaylık şartını açıkladı. Aziz Yıldırım aday olacak mı merak edilirken Fenerbahçe için sorumluluk alacağını söyledi.

Fenerbahçe Eylül ayındaki kongreye hazırlanırken Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Yıldırım açıklama yaparak başkan adaylığı için şartlarını açıkladı. 

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, mevcut yönetimin (Ali Koç'un) 2024’te aldığı 16.464 oydan bir fazla yani 16.465 imza toplanması durumunda aday olacağını ifade etti.

Yıldırım, Ali Koç’un Eylül ayındaki kongre kararını eleştirerek erken bir kongrenin kulübün menfaatine olacağını söyledi. 

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığına adaylık için şartı son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Yıldırım, “Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin “peşin teslimiyet havasından kurtulması” gerektiğini belirtti. 

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe başkan adaylığı için tek şart - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE NE ZAMAN OLACAK?

Ali Koç, Eylül 2025’te olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu. Ancak  Aziz Yıldırım erken kongre çağrısı yaparak bunun gecikmeden yapılmasını savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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