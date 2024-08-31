Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'e sırtımızı asla dönemeyiz"

Tarihin akışını değiştiren ‘Büyük Zafer 30 Ağustos’u coşkuyla kutladık. Erdoğan “Hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Bugün, dünden daha güçlüyüz. Yarın çok daha güçlü olacağız. Kim Kudüs’ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir?”” dedi.

Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in 11 aydır soykırım uyguladığı Filistinli kardeşlerimizin feryatlarına kulaklarımızı nasıl tıkarız?” dedi. Türkiye’nin daima Filistin’in arkasında olacağını söyleyen Erdoğan şu mesajları verdi:

“Can Azerbaycan’la nasıl birsek, berabersek Türk cumhuriyetlerindeki tüm kardeşlerimizle kalplerimiz aynı atmaktadır. Kudüs’e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz? Gazi Mustafa Kemal’in mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz? İsrail’in 11 aydır soykırım uyguladığı Filistinli kardeşlerimizin feryatlarına kulaklarımızı nasıl tıkarız?”

İSTANBUL VE KUDÜS

“İstanbul’la Kudüs’ü kim ayırabilir? Gazze’yi Gaziantep’ten kim kopartabilir? Her kim ki “Bize ne Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten” diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi niçin Bingazi’deydi? Bingazi’ye niye gitmişti? İşte hepsi bu vatan aşkıyla devam eden bir ruhun adımıydı.”

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TAHRİBATI BİTİRDİK

“15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ’cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik. Ordumuzun personel, eğitim, teçhizat, imkân ve yetenekler bakımından da eksiklerini giderdik.”

ESKİ TÜRKİYE ATIKLARI

“Üniversitemizi karalamaya yönelik artan algı operasyonlarının arkasında ordumuzun asli vazifesine odaklanmadaki bu başarısı yer alıyor. Başarı grafiği yükseldikçe eski Türkiye atıklarının hazımsızlığı da artmaktadır. Ne yapılmaya çalışıldığının farkındayız, buna fırsat vermeyeceğiz. FETÖ’cü hainleri ve vesayet heveslilerini başarılarımızla rahatsız etmeye devam edeceğiz.”

HER TÜRK ASKER DOĞAR

“Tarihimiz boyunca devlet komutan, millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar. Bu söz, milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir. Askerlik milletimiz için bir meslekten ziyade din için, vatan için, devlet ve bayrak için namus borcu olarak görülmüştür.”

YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. İstiklal Harbi’yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır” dedi. Beraberinde siyasi parti liderleri, bakanlar ve askerler ile Anıtkabir’i de ziyaret eden Erdoğan, burada özel deftere yazdığı mesajda da “Milletimizin Kızılelma’sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

5. KOL APARATLARININ TUZAĞINA DÜŞMEYİZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Zafer Bayramı Özel Konseri’ düzenlendi. Konser öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ağustos, tarihimizde Türk’ün zaferler ayı olarak bilinir. Dört gün önce milletimize Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferi’nin sene-i devriyesini kutladık. Aynı gün Büyük Taarruz’un yıldönümünü andık. İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır” dedi.

“TCG ANADOLU’NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ”

Cumhuriyet boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kalındığını belirten Erdoğan “Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdi TCG Anadolu gemimizin daha büyüğünü yapıyoruz. Bu uçak gemisini de bir an önce ordumuzun saflarına katacağız. KAAN’ımız, Hürjet’imiz, Atak’ımız, Gökbey’imiz, Altay Tank’ımız, denizaltılarımızla, füzelerimizle nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Son dönemlerde çeşitli kışkırtmalara şahitlik ediyoruz. Kirli dilin, ülkeyi sürüklemek istediği tehlikeli yeri görmekteyiz. 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL İLE ALİ YERLİKAYA ARASINDA... PROTOKOL TARTIŞMASI

CHP lideri Özgür Özel ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında protokol krizi yaşandı. Özgür Özel, Kütahya’da 30 Ağustos Zaferi kapsamında düzenlenecek törende muhalefete konuşma hakkı verilmediğini iddia etti. İçişleri Bakanı’na yüklenen Özel “Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin yeri. Bu gerginlikten medet umuyorlar. Vallahi bu fırsatı onlara vermeyeceğim” ifadesini kullandı. CHP liderinin sözlerine Bakan Ali Yerlikaya’dan tepki gecikmedi. İçişleri Bakanı “30 Ağustos; ‘özel’ değil ‘resmî’ bir kutlama törenidir. Yapılacak törenler, kutlamalar, A’dan Z’ye uyulması gereken tüm protokol kuralları ilgili yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. Çerçevesi bellidir. Yıllardır da bu kurallara harfiyen uyulur. Programın nasıl icra edileceği mevzuatta net bir şekilde belirtilmiştir” dedi.