Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'yı ziyaret edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda&#039;yı ziyaret edecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'yı ziyaret edecek - 1. Resim

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir.

Zirve’de, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü Zirve’nin ana gündemini oluşturacaktır. Ayrıca, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da tüyler ürperten olay: Buzdolabı buzluğunu açan çocuk, bebek cesediyle karşılaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den 'Körfez gerilimi' açıklaması: Türk unsurlarında olumsuz durum yok - GündemBölgedeki Türk unsurlarının durumu nasıl?THY'den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal! - GündemTHY'den savaş önlemiTesettürlü kadına küfür eden hadsiz serbest kalmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, tutuklama gecikmedi - GündemTepkiler çığ gibi büyüdü, tutuklama gecikmediRTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için harekete geçti! İzinsiz yayına uyarı süreci - GündemRTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için harekete geçti!Avrupa'dan İran'la ilgili kritik Türkiye itirafı! "Onlar olmadan olmaz" - GündemAvrupa'dan İran'la ilgili kritik Türkiye itirafı!AK Parti'den İran'a yönelik saldırılara tepki: Nükleer tehlike değil, Hürmüz Boğazı konuşuluyor - Gündem"İsrail nükleer müzakere masasına saldırdı"
Sonraki Haber Yükleniyor...