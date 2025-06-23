Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'yı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: