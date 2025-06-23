Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'yı ziyaret edecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir.
Zirve’de, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü Zirve’nin ana gündemini oluşturacaktır. Ayrıca, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri değerlendirilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.