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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tchiani telefonda görüştü! İkili ilişkiler ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tchiani telefonda görüştü! İkili ilişkiler ele alındı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Tchiani telefonda görüştü! İkili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken Erdoğan, Tchiani'nin babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tam destek verdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca bölgesel diyalog süreçlerinin kurulması ve güçlendirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, babasının vefatı dolayısıyla Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de iletti.

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