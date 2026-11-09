Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tchiani telefonda görüştü! İkili ilişkiler ele alındı
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken Erdoğan, Tchiani'nin babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.
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ERDOĞAN'DAN NİJER'E DESTEK MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tam destek verdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca bölgesel diyalog süreçlerinin kurulması ve güçlendirilmesi için Türkiye'nin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
Görüşmede Erdoğan, babasının vefatı dolayısıyla Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de iletti.