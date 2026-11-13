Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: Dolmabahçe'de basına kapalı zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Saniyi kabul etti: Dolmabahçede basına kapalı zirve

BASINA KAPALI OLACAK

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Saniyi kabul etti: Dolmabahçede basına kapalı zirve

"KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNE AKTİF DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katkı sağlamayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) açılış oturumuna katılmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Saniyi kabul etti: Dolmabahçede basına kapalı zirve

COP31'in iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Al Sani, şu ifadelere yer verdi:

"Katar, iklim sorunlarıyla mücadelede ortak çabalar için sunduğu girişimler ve katkılar aracılığıyla küresel iklim eylemini desteklemedeki aktif rolünü sürdürecek. Bu çabalar, sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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