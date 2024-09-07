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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli&#039;de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye vatandaşların aile huzurunda rahat edebileceği millet bahçeleri kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de dev açılışa katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır - 1. Resim

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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