Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye'ye vatandaşların aile huzurunda rahat edebileceği millet bahçeleri kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de dev açılışa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.
X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi