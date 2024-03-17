Cumhurbaşkanı Erdoğan' Konya'da... "Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, Meclis'e bile giremediler"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuşuyor. "CHP, DEM'le gizli saklı iş birliğinde. Sözde 'kent uzlaşısı'yla şehirleri paylaşıyorlar." diyen Erdoğan, "Figüranların tek amacı CHP-DEM ittifakına su taşımaktır." diye konuştu. Erdoğan, "Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Kendileri Meclis'e bile giremedi. Sadece sandıkta değil milletin vicdanında da kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Alanda şu an 110 bin kişi var.

Çırağa müjde olmaz, kalfaya-ustaya müjde olur. Bu tür adımlar yanlış adımlar.

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor oyla belediyecilikte tarih yazarak sancağı en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

21 yıldır ülkeye hizmet ederken çok yönlü bir mücadelenin içinde olduk.

Figüranların tek amacı CHP-DEM ittifakına su taşımaktır.

CHP, DEM'le gizli saklı iş birliğinde. Sözde 'kent uzlaşısı'yla şehirleri paylaşıyorlar.

Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Kendileri Meclis'e bile giremedi. Sadece sandıkta değil milletin vicdanında da kaybettiler.

Ayrıntılar geliyor...