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Haberler > Politika > Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganına tepki: Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar

Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganına tepki: Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim turu kapsamında Konya'daydı. Erdoğan, partisinin Konya'daki mitinginde 110 bin kişiye hitap etti.

Erdoğan, konuşması sırasında kitle içindeki staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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