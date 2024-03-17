Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganına tepki: Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mart 2024 15:50 - Güncelleme: 17 Mart 2024 15:58 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar" diyerek tepki gösterdi.