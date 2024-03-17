Erdoğan'dan staj ve çıraklık mağdurlarının sloganına tepki: Çırağa müjde olmaz, bunlar yanlış adımlar
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim turu kapsamında Konya'daydı. Erdoğan, partisinin Konya'daki mitinginde 110 bin kişiye hitap etti.
Erdoğan, konuşması sırasında kitle içindeki staj ve çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!" ifadelerini kullandı.