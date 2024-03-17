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Haberler > Politika > Erdoğan'ı gördü, gözyaşlarını tutamadı! 'Ne olur ağlama, bizi de ağlatacaksın'

Erdoğan'ı gördü, gözyaşlarını tutamadı! 'Ne olur ağlama, bizi de ağlatacaksın'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Miting, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum'daki mitingde bir genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce ağlamaya başladı. Sahneden ağlayan genç kadına seslenen Erdoğan, "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim turu kapsamında dün Erzurum'daydı. Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın sahneye çıktığı anda duygusal anlar yaşandı.

Bir genç kız Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, genç kızın ağladığını görünce "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi. Genç kız ise Erdoğan'a "Çok seviyorum" diye cevap verdi.

Erdoğan, miting sonrası genç kız ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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