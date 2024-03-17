Erdoğan'ı gördü, gözyaşlarını tutamadı! 'Ne olur ağlama, bizi de ağlatacaksın'

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mart 2024 14:40 - Güncelleme: 17 Mart 2024 14:46 - Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Miting, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Erzurum'daki mitingde bir genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce ağlamaya başladı. Sahneden ağlayan genç kadına seslenen Erdoğan, "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi.