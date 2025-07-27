Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Temmuz 2025 14:07 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 14:11 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. İlgili Haber Fransa, Filistin'i resmen tanıyacak! Macron tarihi açıkladı MACRON'A FİLİSTİN TEBRİĞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle de tebrik etti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci