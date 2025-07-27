Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
MACRON'A FİLİSTİN TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle de tebrik etti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci