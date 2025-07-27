Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Fransa, Türkiye, Filistin, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

MACRON'A FİLİSTİN TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle de tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı

Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak!ABD uyardı, Rusya vazgeçti: Donanma günü töreni güvenlik gerekçesiyle iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye kavruluyor! 14 ilde de aynısı oldu, 40 derece üzeri... - GündemTürkiye kavruluyor! 14 ilde de aynısı olduBakan Bayraktar'dan heyecanlandıran sözler: Türkiye, 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor - Gündem"Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor"Bir yangın da Osmaniye'de çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı - GündemBir yangın da Osmaniye'de çıktı!16 yaşındaki gencin gizemli ölümü! İshak için polis ve savcı harekete geçti - Gündem16 yaşındaki gencin gizemli ölümü! İshak için polis ve savcı harekete geçtiİstanbul'da denize girme yasağı! En çok tercih edilen plajda son dakika kararı - Gündemİstanbul'da denize girme yasağı!Bakan Yumaklı ekim ayını işaret etti! "Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek uyardı - Gündem"Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...