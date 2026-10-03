Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu’da gençlere seslenerek, “Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız” dedi. Erdoğan, gençlerin geliştireceği ürün ve projelerle Filistin’den Lübnan’a, Yemen’den Libya’ya kadar “gönül coğrafyasındaki yaralara” çare olacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu programında gençlere ve vatandaşlara hitap etti. Festival alanındaki teknoloji ve savunma sanayii ürünlerini değerlendiren Erdoğan; Soma’daki maden faciasından Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat performansına, TEKNOFEST yarışmalarından gençlere yönelik mesajlara kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Soykırımcıları sizler durduracaksınız

SOMA’DAKİ MADEN FACİASIYLA BAŞLADI

Konuşmasının başında Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğüne değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralı kurtarılan 2 madenciye de acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, olayla ilgili hem idari hem adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının ise adli tahkikat yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Soykırımcıları sizler durduracaksınız

“İHMALİ VEYA SUÇU OLAN KİM VARSA HESABINI VERECEKTİR”

Maden işletmesinin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdoğan, soruşturmayı yakından takip edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDEDİR”

Konuşmasının devamında TEKNOFEST gençlerine seslenen Erdoğan, festival alanındaki atmosferin ve gençlerin teknolojiye ilgisinin Türkiye’nin geleceğine ilişkin umut verdiğini söyledi.

“Türkiye’nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemizin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır” diyen Erdoğan, TEKNOFEST kuşağını “müreffeh ve muteber Türkiye’nin en güçlü nişanesi” olarak nitelendirdi.

Erdoğan, gençlere, “Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir” sözleriyle seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFESTte gençlere mesaj: Hedeflerinizden taviz vermeyeceksiniz

“ŞANLIURFA’YA BU YAKIŞIR”

TEKNOFEST Güneydoğu’nun neden Şanlıurfa’da gerçekleştirildiğini de anlatan Erdoğan, Selçuk Bayraktar’ın festival için yer sorusuna “Şanlıurfa’ya yakışır” yanıtını verdiğini söyledi.

Festival alanındaki yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Şanlıurfa’ya bu yakışır ve yakıştı” dedi.

Şanlıurfa’nın binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, Göbeklitepe ile Harran’ın tarihi ve bilimsel mirasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Soykırımcıları sizler durduracaksınız

“GENÇLERİMİZ KÖKLERİNİ UNUTMASIN”

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesinin geçmişin bilim ve medeniyet birikimiyle geleceğin teknolojisini buluşturmayı amaçladığını söyleyen Erdoğan, gençlerden köklerini unutmamalarını istedi.

Erdoğan, “İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın. Ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye’nin istikbalini bu şuurla inşa etsin” dedi.

730 BİN TAKIM, 1 MİLYON 600 BİNİ AŞKIN YARIŞMACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST yarışmalarına ilişkin rakamları da paylaştı.

Erdoğan’ın konuşmada verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin 81 ilinden ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takım ile 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı teknoloji yarışmalarına başvurdu.

Erdoğan, festivaldeki ziyaretçi sayısının ise yaklaşık 1 milyona ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Soykırımcıları sizler durduracaksınız

11 YENİ YARIŞMA KATEGORİSİ

Bu yıl TEKNOFEST’e yeni kategoriler eklendiğini belirten Erdoğan; 5G, yapay zeka, elektronik harp, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA’lar, havayolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisinin programa dahil edildiğini söyledi.

Erdoğan, finale kalanlar başta olmak üzere yarışmalara katılan bütün takımları ve yarışmacıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj: Soykırımcıları sizler durduracaksınız

KIZILELMA’DAN KAAN’A YERLİ SİSTEMLERİ SAYDI

Erdoğan, festival alanında sergilenen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini de tek tek sıraladı.

KIZILELMA, KAAN, GÖKBEY, ATAK, HÜRJET, ANKA ve Bayraktar TB2 gibi hava platformlarını hatırlatan Erdoğan; Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar ve Ejderha gibi sistemlerden de söz etti.

TEKNOFEST Güneydoğu’da ATAK, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI’nın yanı sıra çeşitli kara ve deniz araçları da sergileniyor.

“BU TEKNOLOJİLERİ İLERİDE SİZLER ÜRETECEKSİNİZ”

Savunma sanayii ürünlerinin arkasında Türk mühendislerin, yazılımcıların ve teknisyenlerin büyük emeği olduğunu belirten Erdoğan, gençlere bu alanda sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

Erdoğan, “Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz” dedi.

Gençlerin bugün bu ürünleri tasarlayan ve geliştiren mühendislerle ileride birlikte çalışacağını ifade eden Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Nuri Demirağ ve Özdemir Bayraktar’ı örnek gösterdi.

“KIZIL ELMA MEFKÛRENİZDEN EN KÜÇÜK BİR TAVİZ VERMEYECEKSİNİZ”

Gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Erdoğan, onları durdurmak ve ümitlerini kırmak isteyenlerin bulunacağını söyledi.

Erdoğan, “Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden, kızıl elma mefkûrenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN, LÜBNAN, YEMEN VE LİBYA MESAJI

Erdoğan, gençlerin geliştireceği teknolojilerin yalnızca Türkiye açısından değil, farklı coğrafyalardaki krizler açısından da önem taşıdığını savundu.

Filistin’den Lübnan’a, Yemen’den Libya’ya kadar çeşitli bölgelerde yaşanan sorunlara değinen Erdoğan, gençlere “Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız” diye seslendi.

Erdoğan, “Sizlere inanıyorum, hepinize güveniyorum” dedi.

“SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BİR DEVRİME İMZA ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Sektörde 4 bin 500’den fazla firma ve 100 binin üzerinde kişinin çalıştığını belirten Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kara, hava, deniz ve uzay alanlarında projelerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürün, yazılım ve platformların Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik birimlerinin envanterine girdiğini söyleyen Erdoğan, dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarının da karşılandığını belirtti.

“BİR DÖNEM YÜZDE 80 DIŞA BAĞIMLIYDIK”

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte savunma sanayiinde yaklaşık yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu söyledi.

Erdoğan Türkiye’nin bugün savunma sanayii ihracatında dünyanın 11’inci ülkesi konumuna geldiğini belirtti.

SAVUNMA İHRACATI 6,3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Erdoğan, savunma ve havacılık sanayii ihracatına ilişkin güncel rakamları da açıkladı.

Türkiye’nin yalnızca ağustos ayında 511,4 milyon dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihraç ettiğini belirten Erdoğan, ocak-ağustos dönemindeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 6,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

“BİZ GÖREVE GELDİĞİMİZDE YILLIK 248 MİLYON DOLARDI”

Savunma sanayiindeki ihracat performansını geçmiş dönemle karşılaştıran Erdoğan, “Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayii firmalarının çalışmaları ve devlet desteğiyle bugünkü noktaya ulaştığını belirten Erdoğan, “Çalıştık, çabaladık, zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık” ifadelerini kullandı.

Yeni ihracat rekorları ve katma değeri yüksek platformlarla başarıların artırılacağını söyledi.

GENÇLERE TEŞEKKÜRLE TAMAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda TEKNOFEST Güneydoğu’nun Türkiye, millet ve gençler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ödül sahipleri ve finalistler başta olmak üzere bütün yarışmacıları tebrik eden Erdoğan, festivali ziyaret eden vatandaşlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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