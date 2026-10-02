Üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğrayan TEKNOFEST Güneydoğu, duygu dolu anlara sahne oldu. Festivalde sergilenen yerli ve milli sistemleri görmek için gelen yaşlı bir vatandaş, ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ hava savunma sisteminin önünde 'Kahrolsun İsrail' diyerek dua etti. Duygu dolu anlar çevredekilerin ilgisini çekerken, sosyal medyada da kısa sürede yayılarak gündeme oturdu.

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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen binlerce kişi, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından görme fırsatı buluyor.

TEKNOFEST'in üçüncü gününe damga vurdu! Bastonuyla geldi, GÜRZ'ün önünde dua etti: Kahrolsun İsrail

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ YAĞIYOR

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği festivalde, havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik çok sayıda yerli sistem sergileniyor. Alanda Bayraktar KIZILELMA, KAAN, HÜRJET, AKINCI, TB3 ve TB2 gibi yerli ve milli hava araçlarının sergilenmesinin yanı sıra ,Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri de gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'in üçüncü gününe damga vurdu! Bastonuyla geldi, GÜRZ'ün önünde dua etti: Kahrolsun İsrail

ASELSAN'ın sergi alanında ise HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER ve EJDERHA sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirilen GÜRZ ise, füze ve namlulu silah sistemlerini bir arada kullanabilen tam otonom bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST'in üçüncü gününe damga vurdu! Bastonuyla geldi, GÜRZ'ün önünde dua etti: Kahrolsun İsrail

GÜRZ’ÜN ÖNÜNDE DUA ETTİ: KAHROLSUN İSRAİL

Festivalin üçüncü gününde kaydedilen görüntülerde, elinde bastonuyla alana gelen yaşlı bir vatandaşın GÜRZ'ün önünde durduğu görüldü. Ellerini gökyüzüne kaldırarak dua eden vatandaşın "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika. La ilahe illallah." dediği duyuldu.

TEKNOFEST'in üçüncü gününe damga vurdu! Bastonuyla geldi, GÜRZ'ün önünde dua etti: Kahrolsun İsrail

Yaşlı vatandaşın duygu dolu anları çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak beğeni yağmuruna tutuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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