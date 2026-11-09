Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti: Apple'ın eski CEO'su Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

TÜRKİYE'YE ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Apple'ın eski CEO'su Tim Cook, 8 Kasım'da İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kentin tarihi noktalarından Kapalıçarşı'yı gezen Cook, sosyal medya hesabından Türkiye'ye ilişkin bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cooku kabul etti: Appleın eski CEOsu Ankarada

TÜRKÇE "MERHABA İSTANBUL" MESAJI

Tim Cook, X hesabından yaptığı paylaşımına Türkçe "Merhaba Istanbul!" sözleriyle başladı.

Kapalıçarşı'dan bir görüntü paylaşan Cook, "Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan ne kadar muhteşem bir manzara! Bu olağanüstü ülkeyi ziyaret etmekten büyük heyecan duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

GELİŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Tim Cook'un İstanbul ziyaretinin nedeni, Apple ile Türk moda markası Les Benjamins'in iş birliği kapsamında düzenlenen etkinlik oldu.

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