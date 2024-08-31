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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti! Oğuzhan Atsız tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti! Oğuzhan Atsız tutuklandı

Gündem Haberleri

X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmesi sonrası gözaltına alınan "Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin tutuklandı.

 "Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Atsız, X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti. 

Ayrıntılar geliyor...

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