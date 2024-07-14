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Hakan Fidan'dan Suriye'ye normalleşme mesajı: Çağrıyı dikkate alın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Fidan&#039;dan Suriye&#039;ye normalleşme mesajı: Çağrıyı dikkate alın
Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Hakan Fidan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenledi. Gazze için çağrıda bulunan Bakan Fidan, "Ateşkes planı bir an önce yürürlüğe girmeli" dedi. Suriye ile normalleşme sürecine de değinen Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız bir çağrıda bulundu. Bu dikkate alınmalı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan Suudi Bakan Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti - 1. Resim

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ofisinde bir araya geldi.

Bakan Fidan ile Suudi Bakan Al-Saud görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan Suudi Bakan Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti - 2. Resim

BAKAN FİDAN: ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ

Gazze'de kanayan yaranın durması gerekiyor. Son bir haftalık trafikle ilgili bir kaç şey söylemek istiyorum. Özellikle İsrail'in oyunbozan bir rol oynamasını, Netanyahu'nun ateşkes ve barışla ilgili hiçbir yaklaşımı yok. Barış için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Hamas'ın son tekliflere verdiği olumlu cevapların İsrail tarafından karşılık bulamaması soruna neden oluyor. Dünya kamuoyuna sesleniyorum; İsrail'e baskı uygulanmalı.

SURİYE'YE BARIŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon barışla ilgili vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yana. Cumhurbaşkanımız kapıyı her zaman bir şekilde açık bırakır. Diyalog kanalı yine açık tutulmuştu. 2017'de başlayan kanalın neticeye ulaşması gerekiyordu. Rusya ve İran'ın aracılık yaptığı görüşmeler Suriye ile gerçekleşti. Astana süreci liderler düzeyine taşındı, Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları düzeyinde, her düzeyde Suriye ile görüşmeler vuku buldu. Ancak son 1 yıldır görüşmelerde çok fazla bir hız yok. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız bir barış çağrısında bulundu inşallah bunu kıymetini bilirler. Çok karışık bir tablo var. Bunu stratejik bir şekilde ele alarak çalışmamız önemliydi. Tabii ki yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların bir tecrübe var. Suriye'nin ihtiyaçları neler, toprak bütünlüğü önemli. Suriye muhalifleri ile ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Kendi tercihleri esastır. Bizim DEAŞ ile PKK ile yaptığımız mücadelede bu fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Suriye muhalefeti Suriye rejimi ile ne tür bir diyalog içinde olacak onların kararıdır. Biz ancak yapıcı arabuluculuk yapabiliriz. Ellerinde tuttukları bölgelerden dolayı Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan Suudi Bakan Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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