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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Ara Güler’i andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Ara Güler’i andı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Ara Güler’i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i vefatının 8’inci yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler’i vefatının 8’inci yılında saygıyla yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Ara Güler’i andı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Ara Güler’i andı
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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