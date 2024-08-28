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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddia edilen 'AK Parti Raporu' doğru mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddia edilen 'AK Parti Raporu' doğru mu?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a sunulduğu iddia edilen &#039;AK Parti Raporu&#039; doğru mu?

Gündem Haberleri

Köşe yazarı Nuray Babacan tarafından AK Parti hakkında rapor hazırlandığı iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddianın yanlış olduğunu paylaşarak yalanlama getirdi. SETA tarafından da hazırlandığı iddia edilen bir rapor çalışması yapılmadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Dün köşe yazarı Nuray Babacan kaleme aldığı yazısında SETA'nın AK Parti için bir rapor hazırladığını iddia etmiş ve rapordan çeşitli bilgiler paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X platformundan şu açıklamayla iddiaları yalanladı: 

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

AK PARTİ RAPORU İDDİASINDA NE OLMUŞTU?

Nuray Babacan'ın yazısının üzerine "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlığını taşıyan onlarca haber üretilerek çeşitli medya organlarında paylaşımlar yapıldı.

Bunların ardından açıklama yapan SETA, “İddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır” ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

SETA'DAN AÇIKLAMA

Resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan SETA, "SETA farklı konularda birçok rapor hazırlamaktadır. Bugün çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözlerini paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem

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Yanlış
İddia Sahibi: Nuray Babacanİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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