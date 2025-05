Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençfest Programı'na katıldı. Erdoğan burada gençlere önemli mesajlar veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılına böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyuyorum. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık yarınlarını temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça daha güçlü, daha muteber bir Türkiye görüyorum.

Gençler, Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça büyük bir medeniyetin zengin mirasını görüyorum.

Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir yanına uzanan köklü bir çınarı görüyorum.

Bu mücadelenin neferleri sizler sizlersiniz. Batıdan Haçlılar, Doğu'dan Moğollar geldi ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik.

Her fetret döneminden daha güçlü çıktık. Her bozgundan yeniden toparlandık. Her seferinde yeniden toplandık. Her seferinde çok daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da o tecrübedir.

Gençler biz büyük bir milletiz. Büyük düşünen bir milletiz. Bizim kutlu yürüyüşümüzün asırlardır durduramadılar. Bundan sonra da durduramazlar.

Şuanda gözlerimiz, Filistin üzerinde, Gazze üzerinde, Pakistan üzerinde. Gözlerimiz, Libya'da, Sudan'da, Afrika'da, Balkanlarda, Gözlerimiz Rusya-Ukrayna savaşında.

Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor.

İçeride cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Gençler kalenin içten fethedilmemesi için, millet için, aydınlık bir gelecek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Gençler bu ülkenin istikbali adına kurulmuş en stratejik hedeflerden birisi Terörsüz Türkiye'dir. Daha ömrünün baharında fidan gibi gençlerimiz toprağa düştü."