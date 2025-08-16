Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü?

- Güncelleme:
17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü?
Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 1999 Gölcük Depremi, büyük yıkıma yol açarken depremin süresi ve etkileri hala konuşulmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi’ni sarsan bu felaketin detayları, her yıl anma etkinlikleriyle yeniden gündeme geliyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü?

17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük Depremi, Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Üzerinden 26 yıl geçen 17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü merak ediliyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, yaklaşık 45 saniye sürdü. Bu kısa süre, Marmara Bölgesi’nde büyük bir yıkıma neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve USGS verilerine göre, 7.4-7.6 büyüklüğündeki deprem, İzmit’in 11 kilometre güneydoğusunda, 17 km derinlikte meydana geldi.

Depremin 45 saniyelik süresinin 120 km’lik bir fay hattında sağ atımlı hareketle sonuçlandığını vurguladı. Depremin bu kısa sürede 17.480 can kaybına ve 285.211 evin hasar görmesine yol açması, yapılaşma sorunlarını gündeme getirdi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YIKICI ETKİLERİ NELER OLDU?

17 Ağustos Depremi, resmi raporlara göre 17.480 kişinin hayatını kaybetmesine, 23.781 kişinin yaralanmasına ve 505 kişinin kalıcı sakatlık yaşamasına neden oldu.

285.211 ev ve 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 Meclis raporunda ise can kaybı 18.373, yaralı sayısı 48.901 olarak güncellendi. 

Türkiye’nin sanayi merkezi Marmara Bölgesi’nde ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti. Depremin geniş bir alanda, Ankara’dan İzmir’e kadar hissedilmesi, felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Depremin yıkıcı etkilerinin temel nedeni, kaçak yapılar, standartlara uymayan binalar ve gevşek zeminlerdeki yanlış yapılaşmalar olarak gösterildi.

 

