Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz

İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İdlib Düzileri&#039;nden Süveyda&#039;ya çağrı: İsrail&#039;in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz
Suriye, İdlib, İsrail, Birlik, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İdlib'de yaşayan Dürziler, Süveyda'da İsrail kışkırtması sonucu ayrılıkçı provokasyonlara girişen Dürzilere karşı ayaklandı. İdlib'de düzenlenen gösteride konuşan Hammud Çerkez "Bölünmeye hayır diyoruz. Süveyda'daki kardeşlerimize sesleniyoruz, giysilerini çıkaran üşür. Bizim elbisemiz Suriye'dir. İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşayan Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenlere karşı gösteri düzenleyerek ülkenin birliğini desteklediklerini ve ayrılıkçı söylemleri reddettiklerini belirtti.

İdlib'deki Summak Dağı'nda toplanan Dürziler, Maaret İhvan köyünde düzenlenen protestoda, Süveyda'dan yükselen ayrılıkçı seslere tepki gösterdi.

İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - 1. Resim

Göstericiler, "Siyonizmin ajanlarına hayır, Süveyda'nın pusulası Şam'dır", "Summak Dağı'ndan Arap Dağı'na mesajımızdır: Bölünmeye ve ayrılmaya hayır", "Siyonizmin ajanları Hecri ve SDG alaşağı olsun", "Suriye halkı birdir", "Birleşik Suriye için evet" ve "Yaşasın Suriye, İsrail alaşağı olsun" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

"HECRİ, SÜVEYDA HALKININ YÜZDE 10'UNU BİLE TEMSİL ETMİYOR"

Protestoya katılan Halit Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı çevrelerin devrik rejim unsurlarıyla işbirliği yaparak Süveyda'ya İsrail'i davet eden, federal yapıyı savunan ve ülkenin bölünmesini isteyen çağrılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail'in geçmişte Lübnan'da bazı grupları kullandığını ve sonra yüzüstü bıraktığını kaydeden Ali, "(İsrail) Şimdi de aynı oyunu oynuyor. Bu girişimler Summak Dağı halkını temsil etmiyor. (Dürzi lider Hikmet el-Hecri) Hecri'nin yaptığı çağrılar sadece kendisini bağlar." ifadelerini kullandı.

Ali, "Bütün Summak Dağı İdlib'dir, İdlib de Summak Dağı'dır. Hecri, Süveyda halkının yüzde 10'unu bile temsil etmiyor." diye konuştu.

Bir diğer gösterici Mazen Rezzuk, "Biz Suriye hükümetinin yanındayız. İsrail düşmandır ve asla dost olamaz. Onun medyası insanları kandırmaya çalışıyor. Bizim pusulamız Şam'dır, kardeşimiz Suriye halkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - 2. Resim

"İSRAİL'İN ELBİSESİ KİMSEYİ SICAK TUTMAZ"

Gösteriye katılanlardan Hammud Çerkez, "fitne çıkaran seslere" ve dış güçleri yardıma çağıranlara net bir şekilde "hayır" demek için toplandıklarını ifade etti.

Çerkez, "Bölünmeye hayır diyoruz. Süveyda'daki kardeşlerimize sesleniyoruz, elbisesini çıkaran üşür. Bizim elbisemiz Suriye'dir. İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz." şeklinde konuştu.

Ülkenin birliğine bağlı olduklarını vurgulayan Çerkez, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da İsrail'le işbirliği çağrısı yapan kişi ve grupların Dürzi toplumunu temsil etmediğini vurguladı.

İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - 3. Resim

Göstericilerden Hayel Hallaco, "Tüm Suriye için buradayız. Bölünmeye hayır diyoruz ve lider Ahmed Şara'nın yanındayız." dedi.

Midyen Razuuk ise Suriye hükümetin yanında olduklarını net şekilde ifade etmek istedikleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Dürziler olarak, bölünmenin her türlüsüne hayır diyoruz." diye konuştu.

Hazem Zeydan isimli başka bir gösterici, "Suriye'nin birliğinden yanayız ve liderimiz Ahmed Şara'nın arkasındayız. Zaman ne kadar zor olursa olsun biz Suriyeliyiz. Tüm özgür Suriyeliler adına ayrılığa hayır, birleşik bir Suriye'ye evet diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan Alaska diplomasisi! Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü - GündemBakan Fidan, Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştüİşgal planı hazırlandı, yarın Katz'a sunulacak! 1 milyon Filistinliyi bekleyen 2. Nekbe - Gündemİşgal planı hazırlandı, orduya emir verildiProf. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var" - Gündem"3 fay hattı kesişiyor" diyerek uyardı!Karayollarında hız sınırları gözden geçirilecek! Trafik levhaları değişecek - GündemTrafik levhaları değişecek!Kocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı - GündemKocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır - Gündem"Barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"
Sonraki Haber Yükleniyor...