Bakan Fidan'dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için yapılan çalışmalar ve Alaska’da gerçekleştirilen Trump - Putin zirvesi ele alındı.
TRUMP-PUTİN ZİRVESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya liderlerinin Alaska'da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.
Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.
