Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan'dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü

Bakan Fidan'dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için yapılan çalışmalar ve Alaska’da gerçekleştirilen Trump - Putin zirvesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan'dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü - 1. Resim

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya liderlerinin Alaska'da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsun'da faciaya ramak kala! Freni patlayan tır, etrafa alevler saça saça kilometrelerce yol gitti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var" - Gündem"3 fay hattı kesişiyor" diyerek uyardı!Karayollarında hız sınırları gözden geçirilecek! Trafik levhaları değişecek - GündemTrafik levhaları değişecek!Kocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı - GündemKocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alaska Zirvesi' mesajı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır - Gündem"Barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor? Sessizliğine son verdi! "Parti ayrımı olmadan... " - GündemMansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?Yer: Adana! Evinden çıkanlar sonrası 151 bin lira ceza yedi - GündemYer: Adana! Evinden çıkanlar sonrası 151 bin lira ceza yedi
Sonraki Haber Yükleniyor...