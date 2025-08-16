Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’de meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

KOCAELİ YANGINI KONTROL ALTINDA

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.". 

GELİBOLU'DA YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

