5 yangın tam kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı'dan kritik açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlandığını, Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı hava filolarının, kara araçlarının ve orman kahramanlarının gece gündüz demeden yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kocaeli/Karamürsel, Karaman/Ermenek, Afyonkarahisar/Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. 'Yeşil vatanımızı' korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."

