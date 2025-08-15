Kimse açık havada ateş yakmasın! Bakan Yumaklı orman yangınlarına karşı tarih vererek uyardı

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor. Yangınların çoğu ihmal kaynaklı çıkarken, orman kahramanları yanan her ateşi söndürmek için canla başla çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşlara çağrı yaptı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 35. Uluslarası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde konuşan Bakan Yumaklı, "15 Ekim 2025 tarihine kadar kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Yumaklı şunları kaydetti:

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 5 BİN YANGIN

"1 Haziran'dan bugüne kadar yangınlar serisiyle uğraşıyoruz. Yıl başından bu zamana kadar tam 5 bin yangınla mücadele ettik. Bugünküleri saymıyorum. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, rüzgarın yüksek olması, küçücük bir dikkatsizlikle, bir kıvılcımla gözümüz gibi baktığımız o 20 yıllar, 30 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllarda yetişmiş olan güzelim ağaçların ve o ağaçları mesken edinen o ormanları mesken edinen yaban hayatını teşkil eden bütün hayvanların birdenbire yok olmasına maalesef sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Yani en küçük bir kıvılcım yeşil vatanımızı tehdit eder konumda.

ORMAN KAHRAMANLARI CAN SİPERANE MÜCADELE EDİYOR

Orman kahramanlarımız elbette orman yangınlarıyla can siperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu uğurda yeşil vatanı koruma adına feda-i can eden de kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar yeşil vatan savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Camiamıza, orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah onların bu mirasını bizlere emanetini en iyi bir şekilde korumak için gayret edeceğiz. Ama buradan müsaadenizle Taşköprü'den bütün Türkiye'ye seslenelim. Eğer biz o küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz.

SİGARA, PİKNİK ATEŞİ HATTA KAYNAK MAKİNASI...

O yüzden bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları ve daha birçok konu maalesef ki bizlerin bu manadaki dikkatine ihtiyaç duyuyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir kaynak makinasından çıkan bir kıvılcım olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu dikkati gösterirsek hem ülkemizin kaynaklarını korumuş olacağız hem de yeşil vatanımızı mesken edinen o masum canlıların varlığını yok edecek o ortamı kaldırmış olacağız."