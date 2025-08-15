Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1851 kişi tahliye edildi, 53 ev zarar gördü! 3 gün boyunca süren yangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı

1851 kişi tahliye edildi, 53 ev zarar gördü! 3 gün boyunca süren yangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1851 kişi tahliye edildi, 53 ev zarar gördü! 3 gün boyunca süren yangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de üç gün boyunca süren ve 1851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin de zarar gördüğü orman yangınına kaynak yaparken neden olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına bölgede kaynak yapan işçilerin neden olduğu ortaya çıktı. Kırsal mahallede birçok evin yanmasına, yaklaşık 15 bin dönümlük ormanın zarar görmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

1851 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 53 EV ZARAR GÖRDÜ

Önceki gün Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

KAYNAK YAPAN FİRMA SAHİBİ VE İŞÇİLER TUTUKLANDI

Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine yüklenici firmanın sahibi S.K. ve 5 işçi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden firma sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

