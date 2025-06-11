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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Kızılay&#039;ın kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin medarıiftiharı olan Türk Kızılay, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla bundan tam 157 sene önce kuruldu. Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur.

Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır.

Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay’ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur.

Türkiye’nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin’de, Suriye’de, Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir.

Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır.

Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer’i arasa, Türk Kızılay tüm imkânlarıyla onlara umut ışığı olmuştur.

Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay’ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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