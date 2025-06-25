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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kritik görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de görüşme gerçekleştirdi. İsrail-İran çatışması sonrası Orta Doğu'daki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki uluslararası gelişmeler ve Türkiye ile Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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