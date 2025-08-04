Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci