Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: