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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı, Erdoğan, LGS, Liselere Geçiş Sistemi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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