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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Lozan Barış Antlaşması&#039;nın 101. yıl dönümü mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zaferin uluslararası alanda da onaylandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümüdür. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir. Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır.

"AYDINLIK YARINLARIMIZA YÜRÜYORUZ"

İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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