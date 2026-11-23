Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunurken Terörsüz Türkiye süreci ve savunma sanayisine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Hedefimiz sanayide tam bağımsız Türkiye" diyen Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek "Bir tek geri adım atmadan bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, ekonomiden savunma sanayisine, COP31'den Terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kabinemizin 76. toplantısını az evvel tamamladık. Toplantımızda geride bıraktığımız iki hafta boyunca ülkemiz içinde ve dünya siyasetinde yaşanan önemli gelişmeleri ele aldık.

Global ekonominin kabuk değiştirdiği mevcut ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerimizi değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'nin sanayisini büyütmek, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.

Üretim kapasitemizin korunması birinci önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Önceki ay 12. Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaştık. 2027 bütçemizi çiftçisi, işçisi, esnafı, sanayicisi, çalışanı ve emeklisiyle halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanaklılığın korunması ve güçlendirilmesini hedefleyen 2027 bütçemizin görüşmeleri gazi meclisimizde devam ediyor. Milletimiz de olan biteni yakından takip ediyor. Sadece plan ve bütçe komisyonunda yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ile muhalefet partileri arasındaki derin vizyon farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır.

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"BAZI MUHALEFET AKTÖRLERİ ŞOV PEŞİNDE"

Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Politika üretemiyor. Plan, proje, fikir üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum. Bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. 24 yılını tamamlayan hükümetlerimiz döneminde Türkiye önüne çıkarılan pek çok engeli yine istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır.

Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bu günlere, bu seviyelere taşımıştır. İster dezenformasyon yayarak olsun, ister millete karamsarlık aşılayarak olsun, ister sokakları hareketlendirerek olsun, güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Bu tarz eylemlerin tek gayesi milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir. Türkiye başta 70'ler ve 90'lar olmak üzere yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Bu ülkenin 70 cent'e muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkenin IMF'in kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri aynı şekilde hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYELERE GETİRDİK"

Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımıza kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik.

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"ENVANTERİNE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KATAN İLK ÜLKEYİZ"

Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde önemli başarılara imza attık. Aziz milletim, en son cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar Kızılelma'yı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Öncesinde 'ejderha' adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde 51 drone'u aynı anda etkisiz hale getirdi. Dikkat edin, burada mermi yok, mühimmat yok, füze yok. Peki bunlar yerine ne var? İleri teknoloji var, iyi mühendislik var. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası haline gelen drone'ların elektronik devrelerini bir kilometreden yakan görünmez dalgalar var. Bu iki önemli gelişme aynı zamanda Türkiye'nin potansiyeline, savunma şirketlerimizin kapasitesine, savunma sektöründe çalışan kardeşlerimizin gayretini duyduğumuz güvenin ne denli haklı olduğunu göstermiştir. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değdirmesin diyorum.

Şunun da bilinmesini isterim ki bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü de yapacağız. Daha güvenli bir gelecek istiyorsak, savunma sanayiinde daha fazlasını başarmak durumundayız. Balıklar ürküyor diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır.

"HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam bir dayanışma halinde hareket etmesidir. Savunma sanayiinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.

"EN GENİŞ KATILIMLI COP ZİRVESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Değerli vatandaşlarım, Ekim ayının son günleriyle Kasım ayı dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir zaman dilimi oldu. Aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi'ni Ankara'da büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31.sine Antalya'da ev sahipliği yaptık. COP31 ülkemizin ev sahipliğinde bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı ve biz toplantıyı ülkemize yakışır bir başarıyla icra ettik.

Konferans, 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi olarak tarihe geçti. Antalya'da çetrefil konu başlıklarının yer aldığı 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. Son gün ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip çatı kararda mutabakata varılabilseydi tabii ki daha iyi olacaktı. Ama her halükarda bir sonraki müzakereler için çok kıymetli bir zemin oluştu.

Konferansın Liderler Zirvesi'ni 11-12 Kasım tarihlerinde icra ettik. 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanın iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısı gerçekten büyük oldu. Resmi heyetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden yaklaşık 2000 kişinin katıldığı zirveyi 3645 medya mensubu takip etti. Toplam 26 bin personel COP31'in sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sahada özveriyle görev yaptı.

COP31'in başarıyla icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere konferansa katkı sunan tüm bakanlık ve kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

"'SIFIR ATIK PROJESİ' DE GÜNDEME GETİRİLDİ"

Değerli arkadaşlar, sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil, COP31'i ekonomimiz açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin'le yenilenebilir enerji işbirliğine yönelik yaklaşık 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandı. Uluslararası Kalkınma Bankaları'yla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları akt edildi. Suudi Arabistan'la elektrik projelerindeki işbirliklerimizi derinleştirirken, Kanada ile yeni enerji teknolojilerinde karşılıklı adımlar attık. Zirvenin Antalya'mızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle iki katına çıkacağına inanıyoruz. Böylece hem ülkemize yeni yatırımlar kazandırırken hem de Antalya'nın uluslararası organizasyon kapasitesini güçlendirerek kalıcı bir altyapı oluşturduk.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projemizi de anlattık, insanlığın hizmetine sunduk. Diğer taraftan COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bakan, Başbakan ve Devlet Başkanı seviyesinde 20'yi aşkın misafirimizle bir araya geldik. Bu görüşmelerimizde iklim kriziyle birlikte ikili ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri ele aldık. Farklı sebeplerle bizim görüşme imkanı bulamadığımız konuklarımızla Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey görüştü. Aynı şekilde diğer bakan arkadaşlarımız muhataplarıyla oldukça verimli temaslarda bulundu.

COP31 vesilesiyle ülkemize gelen Katar emiri Şeyh Temim'le İstanbul'da Yüksek Strateji Komitemizin 12. toplantısını gerçekleştirdik. Komite toplantımızı Türkiye-Katar Savunma Anlaşması dahil 5 yeni belge imzalayarak taçlandırmış olduk. Ertesi gün yine İstanbul'da Bolivya Devlet Başkanı Sayın Rodrigo Pereira ile bir araya geldik. Bolivya ile bilhassa savunma sanayinde ciddi bir işbirliği potansiyelimizin olduğunu gördük. İnşallah bu potansiyeli karşılıklı adımlarla harekete geçireceğiz.

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"İSRAİL PATENTLİ SENARYOLAR BOŞA ÇIKTI"

Aziz milletim, bir devlet projesi olan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkta ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz bu süreçte herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Hamdolsun bu hassasiyetimizin müsbet neticelerini de görüyoruz. Her iki yılda sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye'de 8 Aralık devrimiyle birlikte Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. Suriye'den sonra İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki son iki senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu, Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Van'a ve Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Aynı güzel haberler bölgedeki diğer illerimiz için de geçerli. Yani bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. Bir dönem terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz tablo şudur, güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Türkiye kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkanına kavuşmaktadır. Son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için bu tek başına büyük bir kazanımdır. Sadece ekonominin canlanması için değil, yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların, gençlerin umutla da olması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor.

"ÜLKEMİZİN KAYBETMEYE ARTIK TAHAMMÜLÜ KALMADI"

Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğunun, Güneydoğunun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Benim hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omuzumuzdaki emanetin gayet farkındayız. Onun için bu sürecin başarısı yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir. Terör sorunu ortadan kalktığında tabii ki Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak.

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"SIKILI YUMRUKLARLA DEMOKRATİK SİYASET YAPILMAZ"

Değerli arkadaşlar, bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı. Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz. Siyasette oyunbozanlık olmaz. Köprüleri atmak olmaz. Tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakat içinde rekabettir. Bizim ilk günden beri tavrımız bellidir. Kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse, biz bunu memnuniyetle karşılarız. Bilhassa Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerleme niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz.

Muhalefet siyasi aktivizm değildir. Bilakis milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir. İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten bakın açık söylüyorum ne ülkeye ne de millete hayır gelir. Kuşkusuz zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da, köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz süreç nasıl başladıysa, bugünlere nasıl geldiyse, menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz.

Hafta sonu son derece güzel haberler aldık. Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı. Böylece Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşaltılmış oldu. İşin siyaset tarafında da müsbet gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanımız siyasi parti gruplarına ziyaretlerini tamamladı. İzleme Komisyonu'na üye davet yazıları bu hafta içinde gönderilecek. Cevdet Bey başkanlığındaki kurulun çalışmaları da devam ediyor. Bir tek geri adım atmadan, sürekli ileri giderek Allah'ın izniyle bu meseleyi tamamen milletimizin gündeminden çıkartacağız.

"FON MESELESİNİN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Son olarak fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantımızda kapsamlı bir şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzda paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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