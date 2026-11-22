Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş ayda katıldığı dört önemli uluslararası zirvede gerçekleştirdiği diplomatik temasların belgesel haline getirildiğini duyurdu. NATO, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerinden özel görüntülerin yer aldığı "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeseli izleyicilerle buluşturuluyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş ayda katıldığı uluslararası zirvelerde yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Duran, Türkiye'de gerçekleştirilen üç ve ABD'de düzenlenen bir zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ve diplomatik temaslarının "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" adlı belgeselde bir araya getirildiğini açıkladı.

"TÜRKİYE DİPLOMASİ ALANINDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR"

Küresel gelişmelere ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolüne dikkat çeken Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor.

Son beş ayda üçü ülkemizde, biri Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye’nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu."

DÖRT ZİRVEDE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu dört zirve arasında Ankara'daki NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'daki COP31 yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvelerde çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla görüştüğünü belirten Duran, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla da temaslarda bulunulduğunu ifade etti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin, barış girişimlerinin ve farklı alanlardaki iş birliği fırsatlarının ele alındığını aktardı.

ERDOĞAN'IN LİDERLERLE GÖRÜŞMELERİ BELGESELDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı belgeselin içeriğine ilişkin bilgi veren Duran, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları, 'Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi' belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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