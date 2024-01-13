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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit düşen 9 askerin ailelerine başsağlığı mesajı iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErdoğanŞehit
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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