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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeye sürpriz ziyarette bulundu. Erdoğan'ı karşısında gören gençler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeye sürpriz bir ziyarette bulundu. Gençler Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, ortaya birbirinden güzel kareler çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftarın ardından bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - 1. Resim

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Erdoğan, yanına gelen bebekleri de sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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