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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Turgut Özal' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan &#039;Turgut Özal&#039; mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 31. yılında Turgut Özal'ı andı. Erdoğan, "Rahmetli Özal’ın “çağ atlayan Türkiye” diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurduğu Anavatan Partisinin (ANAP) 1983 genel seçimlerinden birinci çıkmasının ardından, 1989'a kadar Başbakanlık görevini yürüten ve TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vefatının 31. yılında Turgut Özal'ı andı.

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X hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 31’inci yıl dönümünde Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal’ı minnetle, şükranla, özlemle yâd ediyorum. Rahmetli Özal’ın “çağ atlayan Türkiye” diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin…"

Düzenleyen:  - Gündem
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