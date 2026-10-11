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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası gençlerine mesaj: Güçlü desteğimiz sürecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası gençlerine mesaj: Güçlü desteğimiz sürecek
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Türk dünyası gençlerine mesaj: Güçlü desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Gençlere destek vermeyi her alanda sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk dünyası gençlerine mesaj: Güçlü desteğimiz sürecek
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Türk dünyası gençlerine mesaj: Güçlü desteğimiz sürecek
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Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde atacakları adımların altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha öteye taşımayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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