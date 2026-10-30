Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi dolayısıyla kaleme aldığı makalede Türk dünyasının geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türk devletleri arasındaki dayanışmanın stratejik bir zorunluluk hâline geldiğini vurgulayan Erdoğan, ekonomik bütünleşme, savunma sanayii, ortak Türk alfabesi ve KKTC konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi için kaleme aldığı "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makalesi, teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarında yayımlandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan'da aynı gün yayımlanan makalede Erdoğan, Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: 21. yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak

"TÜRK DEVLETLERİNİN DAYANIŞMASI STRATEJİK BİR ZARURET"

Dünya siyasetinde köklü değişimlerin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin savaşlar ve krizler karşısında adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığını ifade etti.

Türk devletlerinin bu süreçte birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya siyaseti köklü bir değişimden geçiyor. Uluslararası sistemin adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığı, savaşların ve krizlerin geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret hâline gelmiştir."

Erdoğan, Türk dünyasının birliğinin her ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve millî iradesine duyulan saygı temelinde güçleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: 21. yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak

TÜRK DÜNYASINDA EKONOMİK BÜTÜNLEŞME ÇAĞRISI

Türk Devletleri Teşkilatı'nın önceliklerinden birinin ekonomik bütünleşme olması gerektiğini belirten Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yeniden şekillendiğini ifade eden Erdoğan, Türk coğrafyasının küresel ulaştırma ve lojistik ağlarının önemli merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.

Demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türk Yatırım Fonu'nun daha etkin kullanılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılması, ortak yatırımların artırılması ve enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı: 21. yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak

SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ÜRETİM MESAJI

Ekonomik iş birliğinin güvenlik alanında da sürdürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, terörizm, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve doğal afetlere karşı Türk devletlerinin imkânlarını birleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, savunma sanayiinde tecrübelerin paylaşılması, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

ORTAK TÜRK ALFABESİ VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının kültürel bütünleşmesine ilişkin değerlendirmelerinde ortak Türk alfabesinin önemine dikkat çekti.

Ortak alfabe konusunda ortaya konulan iradenin tarihî bir adım olduğunu belirten Erdoğan, eğitim, bilim, yayıncılık ve dijital teknolojiler alanındaki iş birliklerinin artırılacağını kaydetti.

Erdoğan, Türk devletleri arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin teşvik edileceğini belirterek Türk dillerinin yapay zekâ çağında hak ettiği konuma ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN KKTC MESAJI: KARARLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ

Makalesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de geniş yer ayıran Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünün sunduğu imkânların geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması konusundaki Türkiye'nin tutumunu yineledi.

Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı izolasyonların sona erdirilmesi, egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin kabulü yönündeki kararlı duruşun sürdürüleceğini kaydetti.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE GEÇİYOR

Ankara'da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen 13. Zirve'nin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'dan devralacağı dönem başkanlığını tarihî bir sorumluluk olarak değerlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, ortak projelerle ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliklerinin somut kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

"21'İNCİ YÜZYIL TÜRK DÜNYASI YÜZYILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini Türk dünyasının geleceğine ilişkin mesajıyla tamamladı:

"21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağına yürekten inanıyorum. Ankara Zirvesi bu hedef doğrultusunda yeni ufuklar açacak, Teşkilatımızın uluslararası alandaki etkinliğini artıracak ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da perçinleştirecektir."

Erdoğan, ortak hedeflerin kalıcı projelere dönüştürülerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türk dünyası bırakılmasının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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