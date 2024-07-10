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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan valiler için yeni atama kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan valiler için yeni atama kararı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de valilerin atamalarına ilişkin karar yayımlandı. Kararla Kocaeli, Çanakkale, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da valiler değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de 5 ile valilikleiri ile Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine atamalarına ilişkin yeni atama karar yayımlandı.

5 İLE YENİ ATAMA KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan valiler için yeni atama kararı - 1. Resim
 
Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

GÜMRÜK VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 5 yeni atama yapılırken, bir isim görevden alındı.
 
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılan atama ve görevden alma kararı  şu şekilde:
 
  • Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş,
  • Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak,
  • Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu,
  • Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz,
  • İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan Coşkuner atandı.
  • Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er ise görevden alındı.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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