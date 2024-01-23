Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıydı! Kasım Gürpınar Yeniden Refah'ın Şanlıurfa adayı oldu

23 Ocak 2024 12:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 13:07

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerle ilgili sürpriz hamlelerine devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve 4 dönem AK Parti'de vekillik yapan Kasım Gülpınar'ın partilerine katıldığını ve Şanlıurfa adayı olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbakan, "Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz." dedi.

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Eyyüp Cenap ve Asuman çiftinin evladı olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezuniyetinin ardından eğitimini Ankara Üniversitesi'nde sürdüren Gülpınar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

24. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

25-26 ve 27. dönemde tekrar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyeliği yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion d'Honneur nişanı ile taltif edildi. Geçen yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.