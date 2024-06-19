Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Levent Arkan'ın başka bir dosyası daha ortaya çıktı

Bir dönem Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörlüğü görevinde bulunan Levent Arkan, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanırken başka bir dosyası daha ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanına hakaret davasında tutuklanan Levent Arkan, İzmir’de hakaret davasında da yargılandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturması kapsamında tutuklanan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü ve bir dönem de Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörlüğü görevinde de bulunan Levent Arkan’ın 2019 yılında İzmir’de güvenlik görevlilerine hakaret suçlaması nedeniyle 1 yıl 15 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Bazı sitelerde yayınlanan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlaması ile Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Arkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından Levent Arkan 31 Mayıs’ta yeniden gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Arkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE SUÇA KARIŞMIŞ

İzmir’de lüks bir rezidans içerisinde ofisi bulunan Levent Arkan 7 Mayıs 2019 tarihinde bulunduğu adrese yemek siparişi söyledi. Güvenlik görevlisinin siparişi yük asansörüne yönlendirmesi üzerine Arkan telefonla güvenliği arayıp iddiaya göre ağza alınmayacak küfürlü ifadeler kullandı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Arkan hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir 7’inci Asliye Ceza Mahkemesinde 10 Mart 2022 tarihinde görülen duruşmada, mahkeme Arkan’a kamu görevlisine karşı hakaret suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabii tutulmasına karar verdi.

Öte yandan, Arkan savunmasında hakaret etmediğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediği ortaya çıktı. Arkan geçtiğimiz hafta 2’inci kez tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğu, bu talebin mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.