Cumhurbaşkanlığından, 'Bakan Şimşek lüks restoranda yemek yedi' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Bakan Şimşek'in lüks bir restoranda yemek yediği iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, iftar programının İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankasının genel müdürlüğünde yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Merkez tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

İDDİALAR KESİN BİR DİLLE YALANLANDI

İddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştir. İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankasının genel müdürlüğünde yapılmıştır.

Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek’in iftara katılan bankacılara “faiz artırma talimatı” verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır.