Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Dağlar yükseliyor, yamaçlar hareket ediyor! Osman Bektaş'tan heyelan uyarısı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dağlar yükseliyor, yamaçlar hareket ediyor! Osman Bektaş'tan heyelan uyarısı
Başlık ResmiDağlar yükseliyor, yamaçlar hareket ediyor! Osman Bektaş'tan heyelan uyarısı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelanların ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bölgedeki mikrodeprem hareketliliğine işaret eden Bektaş, uydu verilerinde yılda 6 santimetrelik deformasyon tespit edilen alana dikkat çekerek yeni heyelan riskini gündeme taşıdı.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanların ardından bölgede yeni toprak kaymalarının yaşanma ihtimali gündeme geldi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin jeolojik yapısına ve devam eden yer hareketlerine dikkat çekerek olası yeni heyelanlara ilişkin uyarılarda bulundu.

MİKRODEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Bektaş, jeolojik verilerin bölgedeki dağların yılda yaklaşık 0,6 milimetre yükseldiğini ve yamaçların denize doğru hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarında bölgede mikrodeprem aktivitesinin sürdüğünü belirten Bektaş, bu hareketliliğin bölgenin jeolojik dinamikleri açısından önem taşıdığına işaret etti.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde deprem kapıda mı? Osman Bektaş gözden kaçan ihtimalleri sıraladı
GÜNDEM

İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde deprem kapıda mı? Osman Bektaş gözden kaçan ihtimalleri sıraladı

ÇAMLIHEMŞİN DEPREMİ VE HEYELANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bektaş, 2024 yılında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Çamlıhemşin depremini de değerlendirdi. Söz konusu depremin ardından yağışlı ve yağışsız dönemlerde, gecikmeli olarak Çayeli ve Arhavi’de heyelanların meydana geldiğini belirten Bektaş, bu örneğin deprem ve yamaç hareketleri arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

UYDU VERİLERİNDE YILDA 6 SANTİMETRELİK HAREKET

Arhavi'deki heyelanın güneybatısında bulunan başka bir hareketli kütleye de dikkat çeken Bektaş, uydu verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu alanda yılda yaklaşık 6 santimetrelik deformasyon belirlendiğini aktardı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.