Dağlar yükseliyor, yamaçlar hareket ediyor! Osman Bektaş'tan heyelan uyarısı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelanların ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bölgedeki mikrodeprem hareketliliğine işaret eden Bektaş, uydu verilerinde yılda 6 santimetrelik deformasyon tespit edilen alana dikkat çekerek yeni heyelan riskini gündeme taşıdı.

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Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanların ardından bölgede yeni toprak kaymalarının yaşanma ihtimali gündeme geldi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin jeolojik yapısına ve devam eden yer hareketlerine dikkat çekerek olası yeni heyelanlara ilişkin uyarılarda bulundu.

MİKRODEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Bektaş, jeolojik verilerin bölgedeki dağların yılda yaklaşık 0,6 milimetre yükseldiğini ve yamaçların denize doğru hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarında bölgede mikrodeprem aktivitesinin sürdüğünü belirten Bektaş, bu hareketliliğin bölgenin jeolojik dinamikleri açısından önem taşıdığına işaret etti.

ÇAMLIHEMŞİN DEPREMİ VE HEYELANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bektaş, 2024 yılında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Çamlıhemşin depremini de değerlendirdi. Söz konusu depremin ardından yağışlı ve yağışsız dönemlerde, gecikmeli olarak Çayeli ve Arhavi’de heyelanların meydana geldiğini belirten Bektaş, bu örneğin deprem ve yamaç hareketleri arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

UYDU VERİLERİNDE YILDA 6 SANTİMETRELİK HAREKET

Arhavi'deki heyelanın güneybatısında bulunan başka bir hareketli kütleye de dikkat çeken Bektaş, uydu verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu alanda yılda yaklaşık 6 santimetrelik deformasyon belirlendiğini aktardı.

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