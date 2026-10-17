İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde deprem kapıda mı? Osman Bektaş gözden kaçan ihtimalleri sıraladı
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul’da 7,5 büyüklüğünde deprem beklentisinin kesinlik taşıyormuş gibi sunulmasını eleştirdi. Bektaş, "Bilim korku değil, veri üretmeli" mesajıyla deprem tahminlerindeki belirsizliklere dikkat çekti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi'ne ilişkin kamuoyunda sıklıkla dile getirilen "7,5 büyüklüğündeki deprem kapıda" söylemlerini bilimsel gerekçelerle eleştirdi.
Tarihsel deprem büyüklüklerinin tahminlere, fay hattının kilitlenme oranlarının ise varsayımlara dayandığını ifade eden Bektaş, tekrarlanma sürelerinin de büyük bir belirsizlik barındırdığını vurguladı.
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GÖZ ARDI EDİLEN İHTİMALLER
Marmara Fayı'nın tek bir devasa kırılmayla felakete yol açacağı senaryosunun ötesinde alternatif olasılıkların da sınanması gerektiğini belirten Bektaş, faydaki derin sürünme (yavaş kayma) ve parçalı kırılma ihtimallerinin de aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.
Bu bilimsel belirsizlikler göz ardı edilerek felaket senaryoları çizmenin topluma doğru bilgi aktarmak olmadığını kaydetti.
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Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:
"İstanbul'da m7,5 kapıda mı, yoksa modelin varsayımı mı?"
● Marmara’da M7+ deprem olasılığı bir model sonucudur; doğa kanunu değildir.
● Tarihsel deprem büyüklükleri tahmin, fayın kilitlenmesi varsayım, tekrarlanma süresi ise belirsizdir.
● Derin sürünme ve parçalı kırılma olasılıkları da aynı ciddiyetle sınanmadan “M7,5 kapıda” demek, bilimsel belirsizliği kamuoyuna doğru aktarmak değildir.
SONUÇ:
Gerçek şu ki İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır;
Ancak, bilim korku değil, veri üretmeli.