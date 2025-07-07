Daha 19 yaşındaydı… Serkan Yaman’ın kahreden ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesinde spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak balkondan düşen 19 yaşındaki Serkan Yaman hayatını kaybetti.

Feci olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Yaman (19) evinin balkonunda spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaman, ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaman, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.