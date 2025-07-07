Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Daha 19 yaşındaydı… Serkan Yaman’ın kahreden ölümü

Daha 19 yaşındaydı… Serkan Yaman’ın kahreden ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Daha 19 yaşındaydı… Serkan Yaman’ın kahreden ölümü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak balkondan düşen 19 yaşındaki Serkan Yaman hayatını kaybetti.

Feci olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Yaman (19) evinin balkonunda spiral makinesiyle demir kesimi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaman, ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaman, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Grand Kartal davasında ilk hesap günü! Otelin sahibi kazancını açıkladı, salon karıştı - GündemDuruşmaya damga vuran an! Salon karıştı...Aksaray'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! "Tüm yönleriyle araştırılıyor" - GündemAksaray'da fabrikada patlama!Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu... 7 kişiye tutuklama talebi - GündemManavgat Belediyesi'nde 7 kişiye tutuklama talebi!Piknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok! - GündemPiknik faciaya dönüştü: Şapkasını buldular, kendisi yok!Memleketlerine şehit ateşi düştü: İşte aziz şehitlerimizin isimleri ve memleketleri - GündemYürek yakan detaylar ortaya çıktı!3 yaşındaki Umut Eymen’in acı sonu… Yakınları kahroldu - Gündem3 yaşındaki Umut Eymen’in acı sonu… Yakınları kahroldu
Sonraki Haber Yükleniyor...