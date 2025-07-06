Yara sandı, ölümcül tehlike çıktı! Ayağını kurtaran o tedavi gündem oldu

14 yıldır diyabet hastalığı ile mücadele eden Mehmet Evci'nin kesilme riski taşıyan ayağı, hastanede uygulanan başarılı yara tedavisiyle kurtarıldı.

Yozgat'ta yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Evci'ye, 2011 yılında diyabet teşhisi konuldu. 14 yıldır kullandığı ilaçlarla hastalığını kontrol altına almaya çalışan Evci, yaklaşık 5-6 ay önce ayağında küçük bir yara fark etti.

İlk başta durumu önemsemeyen Evci, ayağında morarmaların da başlamasıyla Yozgat'ta birden fazla hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu Evci'ye ampütasyon önerildi. Durumu kabullenmeyen Evci, daha sonra ise Ankara’daki bir hastaneye başvurdu. İlk muayenede ayağında ciddi yara ve enfeksiyon olduğunu fark eden doktorlar, hemen tedaviye başladı. Şekeri kontrol altına alınan ve anjiyo ile tıkalı damarları açılan Evci, negatif basınçlı yara kapama tedavisi ve yara iyileşmesini artıran değişik uygulamalar sayesinde ampütasyondan kurtuldu.

Evci, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5-6 ay önce ayağında küçük bir yara fark ettiğini ve daha sonra morarmaların başladığını ifade ederek, "Morarmalar başlayınca haliyle hemen Yozgat'taki hastanelere başvurdum. Birkaçına gittiğim zaman ayağımın kesileceğini söylediler. Ben bunu kabullenemedim, bu kolay bir şey değil. Orada birkaç doktorla görüştüğümde Ankara’ya gitmemi söylediler. Ben de hızlı bir şekilde Ankara'ya gittim. Serap Hocamla tanıştık ve sigara kullanıp kullanmadığımı sordu. Kullanıyordum ve hemen bıraktım. Daha sonra hemen tedavimize başladılar. Şekerim çok yüksekti. Tedaviyle şekerimi kontrol altına aldılar. Daha sonra ayağımda yapılan tetkikler sonucu damarımın kapalı olduğu tespit edildi. Hemen anjiyo ile damarlarımı açtılar. Çok şükür şu anda iyiyim, ayağımı kesilmekten kurtardım. Sağ olsunlar hocalarımın 24 saat gözetimi altındayım. Sürekli her şeyimizle ilgileniyorlar. Adeta bir bebek gibi bize bakıyorlar" dedi.

Bazen günde bir paket bazen ise günde bir paketten fazla olmak kaydıyla 25 senedir sigara kullandığına dikkati çeken Evci, kendisi gibi diyabet hastalarına mutlaka sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.

Kronik Yara Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serap Ulusoy ise şu ifadeleri kullandı: