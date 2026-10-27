Daltonlar suç örgütüne ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Silahlı saldırı, yaralama ve kundaklama gibi suçlar için 150 bin TL'den 350 bin TL'ye kadar değişen ücretlerin konuşulduğu mesajlarda, İstanbul, İzmir ve Manisa'da eylem gerçekleştirecek kişiler arandığı görüldü. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise yüksek motor hacimli motosiklet talepleri ve Avrupa ülkelerinde suç işlemeye hazır kişilerin bulunduğuna ilişkin ifadeler yer aldı.

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Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütüne ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmaları gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde, suç eylemleri için kişilerin arandığı, farklı saldırı türleri için ücretlerin konuşulduğu ve yurt dışındaki bağlantılara ilişkin mesajların gönderildiği görüldü.

"İSTANBUL İÇİ ACİL 2 GENÇ LAZIM"

Paylaşılan mesajlaşma görüntülerinde, İstanbul'da gerçekleştirileceği ima edilen eylemler için grup üyelerine çağrı yapıldığı görüldü.

Bir mesajda "İstanbul içi acil 2 genç lazım" ifadesi kullanılırken başka bir paylaşımda "İstanbul içi gençler yazsın, acil iş var" denildi.

Bir diğer mesajda ise İstanbul'da gerçekleştirilecek bir öldürme eylemi için kişi arandığını düşündüren ifadeler yer aldı.

Daltonlar çetesinin yeni yazışmaları ortaya çıktı! Suçlara fiyat biçmişler

KUNDAKLAMAYA 200 BİN, SİLAHLI SALDIRIYA 350 BİN LİRA

Ekran görüntülerinin birinde farklı suç eylemleri için ücretlerin sıralandığı görüldü.

Gaziantep, Hatay ve İstanbul'un adlarının geçtiği paylaşımda, araç ve iş yeri kundaklama için 150 bin ile 200 bin TL arasında fiyat belirtildi.

İş yeri, eğlence mekânı ve konutlara silahla ateş açılması için ise 200 bin ile 350 bin TL arasında değişen rakamlar yazıldı.

Aynı mesajda, yaralama eylemleri için 250 bin ile 300 bin TL arasında ücret talep edildiği, hedef alınacak kişinin kamu kurumunda çalışması durumunda fiyatın değişeceğinin belirtildiği görüldü.

Daltonlar çetesinin yeni yazışmaları ortaya çıktı! Suçlara fiyat biçmişler

YENİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: "SAĞLAM YÜKSEK CC'Lİ MOTOR OLSUN"

Paylaşılan ekran görüntülerinde motosiklet teminine ilişkin konuşmalar dikkat çekti.

"Kardeşler" adlı mesajlaşma grubunda bir kişinin, "Aga kimsenin içini bilemezsin kaç seneyi göze alıyon sonuçta" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ardından motosikletin marka ve modelinin sorulduğu konuşmada bir başka kişi, "Sağlam yüksek cc'li motor olsun reisin isteğidir" mesajını paylaştı.

Gruptaki bir kullanıcı ise "Parası da neyse veririz olsun yeter" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında "MT 07 var" ve "Direk arka mahallede" mesajları yer aldı.

İZMİR VE MANİSA İÇİN ÇAĞRI: "DÜKKÂN YAKILACAK"

Ortaya çıkan diğer WhatsApp görüntüsünde ise İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilecek bir eylem için kişi arandığı görüldü.

Grupta bir kişinin, "İzmir ve Manisa iş var yapabilen var mı?" şeklinde mesaj göndermesinin ardından başka bir kullanıcı yapılacak işi sordu.

Bunun üzerine verilen yanıtta "Dükkân yakılacak" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu konuşma, iş yerlerine yönelik kundaklama eylemlerinin mesajlaşma gruplarında organize edildiği iddiasını gündeme getirdi.

Daltonlar çetesinin yeni yazışmaları ortaya çıktı! Suçlara fiyat biçmişler

AVRUPA ÜLKELERİ DE YAZIŞMALARDA

Mesajlaşma görüntülerinde yalnızca Türkiye'deki şehirlerin değil, Avrupa ülkelerinin de adının geçtiği görüldü.

Bir kullanıcı, "Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika" ifadelerini sıralayarak bu ülkelerde eylem gerçekleştirmeye hazır gençlerin bulunduğunu öne sürdü.

30 İLDE OPERASYON

Bu sabah İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 30’u çocuk yaşta 85 zanlı yakalandı.

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