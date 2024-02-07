DEAŞ operasyonunun ayrıntıları sevk yazısında! Santa Maria Kilisesi'ne saldırı görüntüleri telefondan çıktı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarla 10 DEAŞ şüphelisinin tutuklandığı soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında, bir şüphelinin silahlı saldırının hedefi olan Santa Maria Kilisesi soruşturmasında tutuklanan zanlıyla çok sayıda telefon görüşmesi olduğu, başka bir şüphelinin telefonunda ise kiliseye saldırı anına ait fotoğraf ve görüntüler ile saldırının faillerinin fotoğraflarının bulunduğu yer aldı.

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Savcılığın sevk yazısındaki şüpheliler hakkında alınan istihbari bilgilerle tespitler dikkat çekti.

Şüpheli R.K'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, farklı kişilere ait pasaport fotoğrafları bulunduğu, kaçakçı olduğu değerlendirilen kişiyle görüşme yaptığı ve telefonunda kaçak yollarla Meksika ve Avrupa'ya gitme arayışında olduğuna dair mesajlaşmalar tespit edildiği aktarıldı.

SANTA MARİA KİLİSESİ AYRINTISI

Yazıda, şüphelinin telefonunda, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı soruşturmasında tutuklanan şüpheli S.R'nin numarasının kayıtlı olduğu ve bu şüpheliyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Şüpheli M.D'nin dijital materyallerinde ise çatışma bölgelerinden olduğu değerlendirilen, ellerinde uzun namlulu silah olan ve üniforma giyen kişilerin fotoğraflarının bulunduğu anlatılan yazıda ayrıca, sahte pasaport evrakı ile "Çeçen İçkerya Cumhuriyeti" arması olarak bilinen simgenin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağına uyarlandığı resmin yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Yazıda şüphelilerden M.G. hakkında, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti yapılanmasının İstanbul Şer'i Kadısı ve İstanbul'daki medreselerinin sorumlusu olduğu değerlendirilen "Şeyh Talha" kod adlı Tacik uyruklu Mukhammad Sharıpov'un medresesinde sorumlu olarak görev yaptığına dair istihbari bilgi elde edildiği belirtildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ TELEFONDAN ÇIKTI

Şüpheli M.G'nin cep telefonunun incelemesi sonucunda, Santa Maria Kilisesi'nin fotoğrafı, saldırı anına ait fotoğraf ve videolar, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin örgüte müzahir Amak Haber Ajansı tarafından yayınlanan görüntüleri, şüphelilerin kollukta çekilen görüntüleri, saldırıda kullanılan aracın PTS kayıtlarını içerir görüntüler ile İstanbul'da olduğu değerlendirilen ve tam olarak adresi tespit edilemeyen bina fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın numarasının şüpheli M.G'de kayıtlı olduğu ve çok sayıda görüşme tespit edildiğine vurgu yapılan sevk yazısında, şüphelilerden M.D'nin cep telefonunda da saldırının faillerinin fotoğrafının bulunduğu tespitine yer verildi.

Şüpheli A.H.A hakkındaki istihbari bilginin de yer aldığı sevk yazısında, şüphelinin Zeytinburnu'nda gıda ürünleri satışı yapılan iş yerinin sahibi olduğu, aynı zamanda bu adreste terör örgütüne ulaştırılmak üzere Türkiye'den Afganistan'a gönderilen paraların transferini gerçekleştirdiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova'da operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Kocaeli ve Yalova'da birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denilmişti.